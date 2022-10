Λουτρό αίματος σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη, αφού 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε επαρχία στα βορειοανατολικά σήμερα (06.10.2022).

Το μακελειό συνέβη στις 12.30 ώρα Ταϊλάνδης, σε παιδικό σταθμό, την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, όπου στις αίθουσες βρισκόταν περίπου 30 παιδιά, δήλωσε η Τζιπάντα Μπονσόμ, τοπικός αξιωματούχος, στο Reuters.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο άνδρας σκότωσε τουλάχιστον 23 παιδιά, ηλικίας 2 έως 3 ετών και προσπάθησε να διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς.

Αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε επίσης στο Reuters, ότι ο ένοπλος σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταξύ των νεκρών είναι δύο δάσκαλοι και ένας αστυνομικός.

34 Killed In Thailand Day-Care Shooting, there were 22 children among the victims of the suspected gunman. mass shooting at a day-care centre by a former policeman who killed his wife and child.#BreakingNews #Thailand #Mass_Shooting #DayCareShooting pic.twitter.com/7l1pGENHW4 — khabarWala (@khabarwala8) October 6, 2022

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι ο 34χρονος, Panya Khamrap, πρώην αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να απολύθηκε πέρυσι από το Σώμα για εμπλοκή με ναρκωτικά.

De dader van de schietpartij in #Thailand zou onderstaande ex-politieagent zijn. De dader is nog op de vlucht en rijdt volgens de Thaise politie in een witte pick-up truck. https://t.co/mUnZIpmMuv pic.twitter.com/odoTwAoWG9 — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL2) October 6, 2022

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-ότσα έκανε λόγο για ένα «σοκαριστικό» περιστατικό, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης

Σύμφωνα με το Reuters, ο άνδρας πυροβόλησε πρώτα τέσσερις ή πέντε υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης μιας δασκάλας που ήταν οκτώ μηνών έγκυος.

Στην αρχή μάλιστα οι άνθρωποι νόμιζαν ότι οι πυροβολισμοί ήταν πυροτεχνήματα.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πανικόβλητους ανθρώπους να κλαίνε και σεντόνια που κάλυπταν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR — rajni singh (@imrajni_singh) October 6, 2022

Περιστατικά πυροβολισμών στην Ταϊλάνδη

Το ποσοστό οπλοκατοχής στη Ταϊλάνδη είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τον πολύ υψηλό αριθμό παράνομων όπλων.

Τα περιστατικά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια. Ωστόσο το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.