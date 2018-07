Το σκάφος αυτό, στο οποίο επέβαιναν περίπου 90 επιβάτες, έκανε εκδρομές για καταδύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βυθίστηκε, ενώ τη στιγμή του ναυαγίου στην περιοχή επικρατούσε θαλασσοταραχή.

Οι μισοί από τους επιβάτες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από τα σωστικά συνεργεία. Η επιχείρηση για τη διάσωση και των υπολοίπων συνεχίζεται.

Dozens missing after two boats capsize off the coast of Phuket in Thailand; the Chinese tourists involved were on a one-day trip. No casualties have been reported. The Chinese embassy in Thailand is paying attention to the accident and will offer rescue efforts if needed pic.twitter.com/HhMp548QVn

— CGTN (@CGTNOfficial) July 5, 2018