Το πρώτο από τα νέα video που δείχνουν τα παιδιά που έχουν συγκλονίσει την Ταϊλάνδη δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης (04.07.2018) από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας. Δείχνει τα παιδιά και τον προπονητή τους καταπονημένα αλλά πιο ήρεμα από το πρώτο video, εκείνο από τη στιγμή του εντοπισμού τους.

Τα αγόρια χτυπούν με τα χέρια τους παλαμάκια (σ.σ. ταϊλανδέζικος χαιρετισμός), λένε τα ονόματά τους και ευχαριστούν τους διασώστες. Μάλιστα, ξεσπούν σε γέλια όταν ένα από τα παιδιά λέει ότι… ξεχάστηκε όταν συστήνονταν.

Τα παιδιά είναι καλυμμένα με θερμαντικές κουβέρτες. Μαζί τους βρίσκεται ένας άνδρας, δύτης. Το video έχει διάρκεια σχεδόν ένα λεπτό.

Σε ένα δεύτερο video, που ανέβηκε στο Facebook και έχει διάρκεια σχεδόν δυο λεπτά. Σε αυτό, ο άνδρας που βρίσκεται με τα παιδιά, τους δίνει τις πρώτες βοήθειες. Περιποιείται τις πληγές που έχουν στα πόδια τους. Ο άνδρας φορά στολή του Βασιλικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.

Καθώς η κάμερα «γυρνά» μέσα στο σπήλαιο, κάποια από τα παιδιά κοιμούνται, ενώ άλλα χαμογελούν και κάνουν γκριμάτσες.

New video shows boys in good spirits inside Tham Luang cave and also shows them receiving medical treatment for minor wounds to their feet and legs.

Credit: Royal Thai Navy#Thailand # ChiangRai #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ pic.twitter.com/aHGVXAGRSa

