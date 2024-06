Ταϊλάνδη: Σπάνιο περιστατικό με ελέφαντα που γέννησε δίδυμα – Η μητέρα επιτέθηκε στο δεύτερο ελεφαντάκι

Μάρτυρες σε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο έγιναν μέλη σε κέντρο προστασίας ζώων στην Ταϊλάνδη, όπου μαμά ελέφαντας έφερε στον κόσμο…δίδυμα ελεφαντάκια

Ένα αρσενικό ελεφαντάκι, 80 κιλών γεννήθηκε την Παρασκευή (07.06.2024) το βράδυ στην Ταϊλάνδη και προς έκπληξη όλων, 18 λεπτά αργότερα ήρθε στον κόσμο και ένα θηλυκό που ζύγιζε 60 κιλά. Η μητέρα ελέφαντας προσπάθησε να επιτεθεί στο δεύτερο ελεφαντάκι που ήρθε στον κόσμο, αφού δεν της είχε ξανασυμβεί, μιας και πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο περιστατικό.

Μέλος της ομάδας του κέντρου στο οποίο ζει η ελεφαντίνα επενέβη τότε για να την εμποδίσει την επίθεση του ογκώδες ζώου και δέχτηκε χτύπημα στον αστράγαλο.

«Η μητέρα επιτέθηκε στο νεογέννητο επειδή ποτέ δεν είχε κάνει δίδυμα στο παρελθόν. Είναι πολύ σπάνιο», δήλωσε η Μισέλ Ρίντι της ένωσης Elephantstay, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση αυτή στην Αγιουτάγια, κοντά στην Μπανγκόκ, στην κεντρική Ταϊλάνδη.

Η μητέρα έχει σήμερα αποδεχθεί τα δύο ελεφαντάκια της, αλλά αυτά είναι τόσο μικρά που χρειάστηκε να στηθεί μια πλατφόρμα για να μπορούν να την φτάσουν για να θηλάσουν. Επίσης τους δίδεται συμπλήρωμα γάλακτος με σύριγγα.

