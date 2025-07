Ταϊλάνδη: Στους 12 οι νεκροί από πλήγματα που εξαπέλυσε η Καμπότζη – Ταϊλανδέζικα F-16 προχώρησαν σε αντίποινα

Μπορεί οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία να έχουν μονοπωλήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ωστόσο περιφερειακές εστίες σύγκρουσης βρίσκονται στα πρόθυρα ανάφλεξης έτοιμες να «εκραγούν» , όπως συνέβη τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Καμπότζη εξαπέλυσε καταστροφικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να κλιμακωθούν οι εντάσεις.

Multiple injuries and civilian fatalities after artillery fire by the Royal Cambodian Army struck a PTT Gas Station in Ban Phue, Sisaket Province of Northeastern Thailand. pic.twitter.com/oLrJmNnCDm — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό τον τραυματισμό, από ναρκοπέδιο, δύο Ταϊλανδών στρατιωτών, που σύμφωνα με την Μπανγκόκ δημιουργήθηκε πρόσφατα στη διαφιλονικούμενη περιοχή, ανάγκασε την Ταϊλάνδη να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της στην Καμπότζη αργά χθες Τετάρτη (23.07.2025) και δήλωσε ότι θα απελάσει τον πρεσβευτή της Καμπότζης στην Μπανγκόκ.

Τελικά, η Ταϊλάνδη αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπάνω και σήμερα (24.07.2025) εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζοντας στρατιωτικούς στόχους και πολιτικές υποδομές στην Καμπότζη, η οποία δεν έχει κάνει λόγο για τραυματίες ή νεκρούς, σε αντίθεση με την Ταϊλάνδη η οποία ανακοίνωσε 12 νεκρούς, εκ των οποίων 11 άμαχοι και ένας στρατιωτικός.

Thai channels are reporting that the Royal Cambodian Army has attacked the Phanom Dong Rak Hospital in Chik Daek, resulting in multiple casualties, as clashes continue along the border between Cambodia and Thailand. pic.twitter.com/qduSfTkC7B — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

Από τα έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 που ανέπτυξε η Ταϊλάνδη προκειμένου να αναπτυχθούν στη διαφιλονικούμενη συνοριακή περιοχή, ένα έπληξε την Καμπότζη και κατέστρεψε στρατιωτικό στόχο, ανέφερε ο ταϊλανδικός στρατός.

«Κάναμε χρήση αεροπορικής ισχύος εναντίον στρατιωτικών στόχων όπως είχε σχεδιαστεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Ρίτσα Σουκσουουάνον. Η Ταϊλάνδη έκλεισε επίσης τα σύνορα με την Καμπότζη.

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δήλωσε πως τα μαχητικά έριξαν δύο βόμβες σε έναν δρόμο, και πως «καταδικάζει σθεναρά την απερίσκεπτη και στυγνή στρατιωτική επίθεση του Βασιλείου της Ταϊλάνδης εναντίον της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Καμπότζης».

Footage showing a BM-21 “Grad” Multiple-Launch Rocket System (MLRS) with the Royal Cambodian Army firing this morning against position of the Thai Army on the border between Cambodia and Thailand. pic.twitter.com/gEkNdIcsRb — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

Ο υπουργός Υγείας της Ταϊλάνδης δήλωσε πως 11 άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του πυροβολικού των καμποτζιανών δυνάμεων, ενώ 24 άμαχοι και επτά μέλη του στρατιωτικού προσωπικού τραυματίστηκαν. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση για απώλειες στην Καμπότζη.

«Ο Στρατός της Ταϊλάνδης καταγγέλλει την Καμπότζη για χρήση όπλων προκειμένου να επιτεθεί σε αμάχους στην Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη είναι έτοιμη να προστατεύσει την κυριαρχία και τον λαό μας από απάνθρωπη δράση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός της χώρας.

Καπνός από βομβαρδισμό της Καμπότζης στην Ταϊλάνδη / TPBS / Handout via REUTERS

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, που ασκεί την προεδρία της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) της οποίας είναι μέλη η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη, κάλεσε σε ηρεμία και είπε ότι θα μιλήσει με τους ηγέτες των δύο χωρών προκειμένου να επιλύσουν ειρηνικά τη διαφορά τους.

TPBS / Handout via REUTERS

Η Κίνα εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις συγκρούσεις και είπε ότι είναι πρόθυμη να παίξει ρόλο για αποκλιμάκωση.