คิดถึง รักมาก รักดังดวงใจ..ก็ไม่รู้ว่าทำไม ถึงรักได้มากขนาดนี้…แล้วต่อไปตื่นมาทุกเช้า..ฉันจะ….😘 Kiss ใคร

A post shared by ยายตัวป่วน ทั้งกวน ทั้งแสบ (@valeepoan_sinmongkolsup) on Jul 10, 2018 at 10:47am PDT