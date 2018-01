Ταινία η ζωή της Αρίθα Φράνκλιν! Θα την υποδυθεί η Τζένιφερ Χάντσον

Η «βασίλισσα της σόουλ» Αρίθα Φράνκλιν επέλεξε την ηθοποιό και τραγουδίστρια, Τζένιφερ Χάντσον να την υποδυθεί στην ταινία για τη ζωή της που πρόκειται να γυριστεί το επόμενο διάστημα.

Η είδηση ανακοινώθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε ο δισκογραφικός παραγωγός, Κλάιβ Ντέιβις πριν από την τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

O Κλάιβ Ντέιβις παρουσίασε την Τζένιφερ Χάντσον στους προσκεκλημένους ανακοινώνοντας ότι θα υποδυθεί την Αρίθα Φράνκλιν στη βιογραφική ταινία. Τόνισε ότι η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών την επέλεξε για τον ρόλο, σύμφωνα με το Deadline.

Η Τζένιφερ Χάντσον τραγούδησε στο πάρτι, όπως επίσης οι Μπάρι Μανίλοου, Αλίσια Κιζ, Λουίς Φόνσι, Μπεν Πλατ, Καλίντ και Logic. Σύμφωνα με το Deadline την ταινία θα χρηματοδοτήσει η MGM.

60 χρόνια Αρίθα

Η μουσική κληρονομιά της Φράνκλιν εκτείνεται σε έξι δεκαετίες. Από την πρώτη της ηχογράφηση ως νεαρή τραγουδίστρια gospel έως την πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, το «A Brand New Me: Aretha Franklin with Royal Philharmonic Orchestra».

Η Αρίθα Φράνκλιν έχει αμέτρητες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της νέας ερμηνείας του Respect του Ότις Ρέντινγκ ως φεμινιστικού ύμνου που την ανέδειξε σε σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και των γυναικείων κινημάτων.

Είναι μία από τις πολυβραβευμένες τραγουδίστριες στην ιστορία των βραβείων Grammy και έχει μπει στο Rock and Roll of Fame, στο Hall of FAME του NAACP, στο Hall of Fame της gospel μουσικής και το 2005 της απονεμήθηκε το προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας.

Την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της Αρίθα Φράνκλιν ανέλαβε ο Σκοτ Μπέρνσταϊν. Μουσικός παραγωγός θα είναι ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. ο οποίος έχει συνεργαστεί με τη «βασίλισσα της σόουλ» και ήταν παραγωγός της μουσικής στην ταινία «Dreamgirls».

Για την ερμηνεία της στην ταινία η Τζένιφερ Χάντσον που συμπρωταγωνίστησε με τη Μπιγιονσέ έλαβε Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου.