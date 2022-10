Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27.10.2022) στο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ταϊβάν CPC Dalin, που βρίσκεται στην πόλη Καοσιούνγκ. Κάτοικοι που μένουν πολλά χιλιόμετρα μακριά είδαν την έκρηξη και πυκνός καπνός σκέπασε τον ουρανό για τουλάχιστον μια ώρα.

Η φωτιά στο κρατικό διυλιστήριο της Ταϊβάν CPC Dalin ξέσπασε στις 10.35 μ.μ. τοπική ώρα (17:35 ώρα Ελλάδας), μετά από έκρηξη. Πλάνα και εικόνες που μετέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δείχνουν πυκνό καπνό πάνω από το εργοστάσιο στον τομέα Σιαογκάνγκ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης δήλωσε πως η φωτιά κατασβέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρας σήμερα και πως κανείς δεν έχει τραυματιστεί ή εγκλωβιστεί σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και το youtube δείχνουν την φωτιά να μαίνεται και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό για περισσότερη από μία ώρα.

NEWS: A CPC Corp. (Taiwan's state-owned oil & gas company) oil refinery in Kaohsiung's Siaogang dist. just exploded and is on fire. This complex literally sits next to my hometown village of Dalinpu, scared a lot of folks there.

Video from our neighborhood support group. pic.twitter.com/tZpKegcVF9