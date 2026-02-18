Τέξας: Ισχυροί άνεμοι σηκώνουν και αναδογυρίζουν νταλίκα στη μέση λεωφόρου

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ισχυροί άνεμοι ανατρέπουν νταλίκα εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας, στην πολιτεία του Τέξας, στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πανχάντλ και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε μεσημεριανές ώρες, όταν ριπές ανέμου που έφθαναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα «χτύπησαν» το ρυμουλκούμενο της νταλίκας. Οι ισχυροί άνεμοι «σήκωσαν» το τρέιλερ από το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ολόκληρο το όχημα και να ανατραπεί στο πλάι στο Τέξας.

In the U.S., strong winds overturned a truck in Texas



The incident occurred near the town of Dumas, in the Panhandle region, known for its strong winds. pic.twitter.com/cLKoyRB1nY — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται αρχικά το ρυμουλκούμενο να ταλαντεύεται ελαφρά, προτού οι ριπές το ανυψώσουν, παρασύροντας τον τράκτορα προς τη δεξιά πλευρά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η νταλίκα ανατρέπεται πλήρως και ακινητοποιείται στο οδόστρωμα.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το όχημα από το παράθυρο του οδηγού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή το εάν υπέστησαν τραυματισμούς.