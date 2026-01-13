Συμβαίνει τώρα:
Τέξας: Καθηγήτρια κατηγορείται για βιασμό 14χρονου στο αυτοκίνητό της – Άλλα δύο παιδιά βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα

Η εκπαιδευτικός έδεσε μία κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις
Η καθηγήτρια, Jaden Renee Charles, 26 ετών
Η καθηγήτρια, Jaden Renee Charles, 26 ετών που κατηγορείται για βιασμό 14χρονου μαθητή στο Τέξας / πηγή φωτογραφίας YouTube

Για τον βιασμό ενός 14χρονου αγοριού στο Τέξας κατηγορείται μία 26χρονη καθηγήτρια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πράξη έγινε στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου της σε πάρκινγκ του Walmart, ενώ δύο άλλοι μαθητές κάθονταν στο πίσω κάθισμα.

Όπως γράφει η nypost.com, πρόκειται για την καθηγήτρια Jaden Renee Charles, 26 ετών, η οποία μετέφερε τους τρεις μαθητές, μεταξύ των οποίων μία 15χρονη κοπέλα και ένα 16χρονο αγόρι, στο πάρκινγκ του Walmart στην περιοχή Alice του Τέξας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η εκπαιδευτικός έδεσε μία κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα.

Η 26χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου αγοριού τη στιγμή του φερόμενου βιασμού, ο οποίος συνέβη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η 15χρονη και ο 16χρονος που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του SUV της καθηγήτριας, ισχυρίστηκαν ότι εκείνη είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές στο «Agua Dulce Independent School District», όπου δίδασκε φυσικές επιστήμες.

Η 26χρονη εκπαιδευτικός παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Corpus Christi, στο Τέξας, στις 8 Ιανουαρίου για ακροαματική διαδικασία, κατηγορούμενη για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, στις κομητείες, Jim Wells και Nueces.

 

Ωστόσο, η υπόθεσή της αναβλήθηκε, καθώς ο δικηγόρος της ενημέρωσε τον δικαστή ότι είχε λάβει τα αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τη μία υπόθεση.

