Wall Street Journal: Πιο διαλλακτική η νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ – Αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού

Η νέα πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει, επίσης, τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν τα πυρηνικά αλλά και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία Benoit Tessier

Tην αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έστειλε νωρίτερα την Παρασκευή (01.05.2026) το Ιράν μέσω Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία», αλλά ο ίδιος «δεν είναι ευχαριστημένος» με την τελευταία πρόταση, έσπευσε να δηλώσει αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ακόμη ότι θα προτιμούσε να μην «ισοπεδώσει το Ιράν», προτιμά «τον ανθρώπινο δρόμο», αλλά απείλησε ότι ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Την τροποποιημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία λήξης της στρατιωτικής αναμέτρησης με τις  ΗΠΑ αναλύει η αμερικανική «Wall Street Journal», η οποία επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη προτείνει πλέον να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μαζί με τις εγγυήσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η Τεχεράνη εγκαταλείπει την απαίτησή της να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να συναινούσε στην επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Στις προηγούμενες προτάσεις του το Ιράν απαιτούσε την άρση του αποκλεισμού ως προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών, καθώς και συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ και του πυρηνικού του προγράμματος.

 

Η νέα πρόταση προβλέπει, επίσης, τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Ιράν έχει διαμηνύσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι ΗΠΑ δείξουν διάθεση να εξετάσουν τη νέα πρόταση, λένε οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, αφού η Ουάσινγκτον παρέλαβε τη νέα πρόταση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μία συμφωνία, αφήνοντας το ενδεχόμενο νέων πολεμικών επιχειρήσεων εντελώς ανοιχτό.

