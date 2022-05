Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, με αρκετούς τραυματίες όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Ένοπλος εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο “Robb” στο Uvalde του Τέξας και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους και 13 να τραυματιστούν.

Confirmed from Uvalde Memorial Hospital: 13 children arrive at ER being treated.

2 of those were transferred to san Antonio.

1 of them is pending a transfer⁰2 children DOA – cannot confirm if gunshot injuries but presumed⁰45 yo at hospital grazed by a bullet