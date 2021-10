Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση των τριών μικρών παιδιών στο Χιούστον του Τέξας, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι τους με το πτώμα του 9χρονου αδερφού τους. Η σορός του παιδιού βρισκόταν για ένα χρόνο σε δωμάτιο του διαμερίσματος στο οποίο έμεναν τα παιδιά…

Για την φρικτή υπόθεση συνελήφθησαν τόσο η μητέρα, όσο και ο σύντροφός της, και κατηγορούνται για εγκατάλειψη και παραμέληση. Η 35χρονη Gloria Y. Williams για τραυματισμό παιδιού από παράλειψη, παράλειψη παροχής ιατρικής περίθαλψης και αποτυχίας παροχής επαρκούς επίβλεψης. Ο 31χρονος σύντροφός της, Brian W. Coulter, κατηγορείται – σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ που επικαλούνται δηλώσεις του σερίφη της κομητείας – για τον φόνο του 9χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατος του 9χρονου πρόκειται για ανθρωποκτονία και πάνω του εντοπίστηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Υπενθυμίζεται ότι αυτός που κάλεσε τις Αρχές ήταν ο 15χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος φρόντιζε τα δύο μικρότερα αδέρφια του. Μάλιστα, λίγο πριν καλέσει την αστυνομία, έστειλε μήνυμα στην 35χρονη μητέρα του για να της πει ότι δεν αντέχει άλλο αυτήν την κατάσταση.

Η 35χρονη Gloria Y. Williams και ο 31χρονος Brian W. Coulter, όπως αναφέρει η Daily Mail, ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι ώρες αφότου έγινε η φρικιαστική ανακάλυψη από τις αρχές και βρέθηκαν τα τρία παιδιά σε άθλια κατάσταση υποσιτισμού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – υπάρχουν δικαστικά έγγραφα που δείχνουν ότι η 35χρονη μητέρα είχε κατηγορήθηκε δύο φορές επειδή δεν είχε γράψει τα παιδιά της στο σχολείο.

