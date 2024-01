Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίστηκε από την ισραηλινή αστυνομία το περιστατικό σύμφωνα με το οποίο μία 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ. Δύο Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για το αιματηρό συμβάν.

Για τρομοκρατική επίθεση «πολλαπλών αυτοκινήτων», κατά την οποία οι ύποπτοι άλλαξαν οχήματα τρεις φορές, έκανε λόγο η ισραηλινή αστυνομία για το περιστατικό στο Τελ Αβίβ, με τουλάχιστον μία νεκρή γυναίκα 70 ετών και 13 τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πεζούς και παράλληλα, έγινε επίθεση και με μαχαίρι, κοντά στο Τελ Αβίβ, στην περιοχή Ραανάνα.

Για την επίθεση συνελήφθησαν δύο Παλαιστίνιοι από τη Χεβρώνα, πόλη στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής του κεντρικού τομέα της ισραηλινής αστυνομίας. Άβι Μπίτον, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι δύο Παλαιστίνιοι «πήγαν μαζί και παράλληλα, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, πήραν δύο αυτοκίνητα και εξαπέλυσαν σειρά εμβολισμών».

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις «Ταξιαρχίες Qassam» – ένοπλο τμήμα της Χαμάς – στην περιοχή Ραανάνα στα βόρεια του Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον ένα από τα οχήματα είχε κλαπεί, δήλωσε νωρίτερα η αστυνομία.

Η ισραηλινή τηλεόραση έδειξε εικόνες με διάσπαρτα προσωπικά είδη πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και μετέδωσε πως αρκετά παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τους «Timesofisrael.com», το νοσοκομείο Meir της Κφαρ Σάμπα ανέφερε πως μία γυναίκα «που είχε τραυματιστεί, εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση και πέθανε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης». Οι υπηρεσίες διάσωσης έκαναν λόγο από την πλευρά τους για έναν απολογισμό τουλάχιστον 13 τραυματιών, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο διασώστης, Eli Raymond, είπε: «Φτάσαμε στο σημείο με μεγάλες δυνάμεις, είδαμε έναν αριθμό τραυματιών με διαφορετικά επίπεδα τραυματισμού.

«Αμέσως αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της αιμορραγίας, της θεραπείας και της χορήγησης φαρμάκων. Εκκενώσαμε τους τραυματίες για περαιτέρω θεραπεία στα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

