Τελ Αβίβ: Ο ήρωας με τα σανδάλια που σκότωσε τον έναν τρομοκράτη της επίθεσης

Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης κάνει η ιστορία του Lev Kraitman, του ήρωα με τα σανδάλια, όπως τον χαρακτηρίζουν, ο οποίος κυνήγησε και σκότωσε τον ένα από τους δύο τρομοκράτες της επίθεσης το βράδυ της Τρίτης (01.10.24) στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Ιωνάς Καρούσης.

Ο ίδιος, ο οποίος δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήρωα, περιγράφει τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Τελ Αβίβ, με πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να τον δείχνουν να τρέχει πίσω από τους τρομοκράτες φορώντας σανδάλια.

Ο Lev Kraitman έτρωγε σνίτσελ στην παλιά λιμενική περιοχή της Γιάφα στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης όταν ξαφνικά άκουσε πυροβολισμούς. Αμέσως έτρεξε στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο όπου τα δύο μέλη της Χαμάς, η οποία και ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, Μοχάμαντ Μέσεκ και Αχμέντ Χιμούνι, σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Ο Lev Kraitman, ο οποίος έσωσε 20 ανθρώπους από το μακελειό πέρυσι τον Οκτώβριο στο φεστιβάλ της Nova, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον έναν από τους δύο τρομοκράτες.

«Μένω ακριβώς πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Είχα μόλις τελειώσει τη δουλειά μου και πεινούσα, οπότε κατέβηκα κάτω στο εστιατόριο και τότε άκουσα πυροβολισμούς. Υπηρετώ στη Γάζα τους τελευταίους έξι μήνες, κάνοντας αναγνώριση, ψάχνοντας για σήραγγες, οπότε αναγνώρισα αμέσως τον θόρυβο. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος με αυτό τον ήχο», ανέφερε ο ήρωας με τα σανδάλια μιλώντας σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

And now, the most Israeli story ever: the man who neutralized the terrorist in Jaffa is the chair of Israel’s “Burning Man”, Midburn, who happened to be in the area (he’s also a Nova survivor).



He did it in flip flops. pic.twitter.com/4b89iOlBhw