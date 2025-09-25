Telegraph: «Η συμφωνία Τραμπ και Ερντογάν για τα F-35 μπορεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης 25.09.2025, και το ζήτημα των F-35 είναι ανάμεσα σε αυτά που θα συζητηθούν και προκαλούν και πλήθος ερωτηματικών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον με άλλους στόχους από τους περισσότερους ξένους ηγέτες που συναντούν τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Telegraph.

Ο τούρκος πρόεδρος, δεν θέλει απλώς να αποφύγει κυρώσεις, αλλά να διορθώσει -όπως λέει- μια ιστορική αδικία και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Το 2019, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 επειδή αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400. Έκτοτε, άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ προμηθεύτηκαν τα προηγμένα αεροσκάφη, ενώ η Τουρκία έμεινε εκτός. Τώρα όμως φαίνεται να υπάρχει ξανά προοπτική επιστροφής της, κάτι που προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ και σε πολλούς στην Ουάσιγκτον, που θεωρούν ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ερντογάν θέλει επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 και συμφωνίες για τα F-16, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται μεγάλες αγορές πολιτικών αεροσκαφών από την Boeing. Ο Τραμπ, που καμαρώνει για τη στενή σχέση του με τον τούρκο πρόεδρο, έχει δηλώσει ότι περιμένει ότι θα υπάρξει θετική έκβαση.

Η στάση αυτή όμως συναντά αντιδράσεις. Το Ισραήλ πιέζει έντονα για να μη γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι σχέσεις του με την Τουρκία έχουν επιδεινωθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ανταγωνισμό για την επιρροή στη Συρία. Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί επαφές με τη Χαμάς, αψηφά την Ελλάδα και την Κύπρο και κρατά ανοιχτούς διαύλους με τη Μόσχα.

Φόβοι από αμερικανούς αναλυτές

Γι’ αυτό, πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί και αναλυτές φοβούνται ότι μια τέτοια συμφωνία θα έδινε σε έναν απρόβλεπτο και αυταρχικό ηγέτη πρόσβαση σε υπερσύγχρονα όπλα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια της περιοχής.

Ο Μάικλ Ρούμπιν προειδοποίησε ότι με την πιθανή παράδοση F-35 στην Τουρκία «παίζεται το μέλλον της περιφερειακής ασφάλειας, η ασφάλεια του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου». Τόνισε πως κανείς δεν ξέρει εναντίον ποιου θα μπορούσε να στραφεί η Τουρκία με αυτά τα αεροσκάφη – κατά της Ρωσίας ή του Ισραήλ.

Το Κογκρέσο είχε ήδη αποκλείσει την Άγκυρα από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400, θεωρώντας ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τα μυστικά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί ιδέες συμβιβασμού, όπως η μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας ή η αποθήκευσή τους χωρίς χρήση.

Παρά τις αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, Τραμπ και Ερντογάν δείχνουν αποφασισμένοι να επαναφέρουν την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που θα χρειαστεί να περάσει από τα εμπόδια του Κογκρέσου.