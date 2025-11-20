Telegraph: Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ προτείνει στην Ουκρανία να νοικιάζει το Ντονμπάς στη Ρωσία – Σιγή ιχθύος από το Κρεμλίνο

Μια νέα εκδοχή για το διαβόητο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τα 28 σημεία του οποίου προς το παρόν δεν έχουν επίσημα δημοσιοποιηθεί, παρουσιάζει η βρετανική Telegraph σε σημερινό (20.11.2025) της δημοσίευμα.

Το «μυστικό» σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία που έγινε γνωστό από το Axios και από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και «αναταράξεις» στην διεθνή πολιτική σκηνή, με πληροφορίες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας δίχως να επιβεβαιώνονται ή να διαψεύδονται επίσημα από την αμερικανική πλευρά.

Σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου ειρηνευτικού σχεδίου είναι ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Το διαφιλονικούμενο Ντονμπάς και η μίσθωση γης

Μάλιστα, η βρετανική Telegraph υποστηρίζει ότι στο σχέδιο Τραμπ προτείνεται να διατηρήσει η Ουκρανία τη νόμιμη ιδιοκτησία του Ντονμπάς, στην οποία εντάσσονται οι διαφιλονικούμενες περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά να παραχωρήσει τον έλεγχό του στην Ρωσία έναντι «ενοικίου».

Πάντα κατά το ίδιο δημοσίευμα «το σχέδιο Τραμπ για ένα πρόγραμμα μίσθωσης γης από την Ουκρανία ταιριάζει σε ένα μοτίβο επιχειρηματικών συμφωνιών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη ειρηνευτικών συμφωνιών».

Η Telegraph υπενθυμίζει ότι η Ουκρανία είναι υποχρεωμένη βάσει του συντάγματός της να θέσει την όποια παραχώρηση εδαφών σε δημοψήφισμα με άδηλο αποτέλεσμα, κάτι που θα απέφευγε με μια συμφωνία μίσθωσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραδώσει ολόκληρο το Ντονμπάς στη Ρωσία ως τίμημα για την ειρήνη. Η παραχώρηση εδαφών ήταν ένα μακροχρόνιο αίτημα του Πούτιν από τότε που συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

Μετά από πιέσεις από την Ουκρανία, αλλά και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τελικά απορρίψει τις σκέψεις για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου.

«Τριβές» στην αμερικανική πλευρά

Όπως αναφέρει η Telegraph, λίγο μετά την διαρροή σημείων της συμφωνίας, ο αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ένας στενός συνεργάτης του είπε ότι πίστευε πως συνάδελφοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρασύρονταν από τη Ρωσία. Ευρωπαϊκές πηγές είπαν στην Telegraph ότι είχαν κρατηθεί σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Πρωταγωνιστής» των παρασκηνιακών συνομιλιών από πλευράς ΗΠΑ ήταν ο έτερος απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουΐτκοφ, ο οποίος συχνά επικρίνεται σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι «επηρεάζεται πολύ εύκολα από τα ρωσικά επιχειρήματα».

Η απάντηση της Μόσχας

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «απόρρητο» σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία δεν άφησε αδιάφορη την ρωσική πλευρά, με το Κρεμλίνο να τονίζει σήμερα (20.11.2025) ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε αυτά που είχαν ειπωθεί στη συνάντηση κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα.

«Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αν και υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ, επί του παρόντος δεν διεξάγονται επίσημες διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ερωτηθείς αν ο Πούτιν ενημερώθηκε για το φερόμενο ως «ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων», ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που έχω ήδη πει».