Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τον τίτλο “Sussex Royal” από την στιγμή που αποφάσισαν ότι δεν θα εκπροσωπούν την βασιλική οικογένεια και δεν θα ασκούν τα καθήκοντα που συνεπάγονται.

Μετά από πολλές και περίπλοκες διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Βασίλισσα και ανώτατους αξιωματούχους του Παλατιού, συμφωνήθηκε ότι δεν είναι πλέον ανεκτό το ζευγάρι να κρατήσει τον τίτλο Sussex Royal.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν που ξόδεψαν χιλιάδες λίρες για το νέο τους site με τίτλο Sussex Royal θα πρέπει να το αλλάξουν. Όπως και τον λογαριασμό τους στο Instagram.

Επίσης, δεν θα μπορούν να κατοχυρώσουν το Sussex Royal ως δικό τους λογότυπο για ρούχα, γραφικά είδη, βιβλία και άλλα.

Πρέπει επίσης να αλλάξουν όνομα στο Φιλανθρωπικό τους Ίδρυμα το “Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex”.

Η είδηση μεταδίδεται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail.