Τεράστια έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια

Συναγερμός μετά από τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια. Υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα και περιπολικά. Ο κόμβος του αυτοκινητόδρομου Casalecchio είναι κλειστός και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι εικόνες από την τεράστια έκρηξη στο αεροδρόμιο της Μπολόνια είναι τρομακτικές. Φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός απλώνονται στον ουρανό.

Η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τη Metro, ανακοίνωσε ότι υπήρξε σύγκρουση στον αυτοκινητοδρόμο που προκάλεσε την έκρηξη.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι ίσως να εμπλέκεται tanker στη σύγκρουση. Οι δρόμοι γύρω από την περιοχή έχουν αποκλειστεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και τραυματίες.

Από τις εικόνες στα social media φαίνεται πως η έκρηξη σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια.

Φορτηγό που κατά πάσα πιθανότητα μετέφερε εύλεκτο υλικό ενεπλάκη σε τροχαίο κατά μήκος της γέφυρας της περιφερειακής οδού που, σύμφωνα με τις πρώτες πηγές, φαίνεται να κατέρρευσε.

Η αιτία του ατυχήματος στην εθνική οδό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Η αστυνομία προειδοποίηση για μειωμένη ορατότητα στην περιοχή.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT

— nic(jo) and the niners 30 (@trelepparc) August 6, 2018