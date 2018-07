Τεχεράνη: Τα tweet του Τραμπ ανεβάζουν τις τιμές του πετρελαίου!

Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ ο Ιρανός αξιωματούχος για τα πετρέλαια Καζμπούρ Αρντεμπιλί δήλωσε ότι “τα tweet σας έχουν αυξήσει τις τιμές τουλάχιστον κατά 10 δολάρια. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτή την πρακτική”.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του υπουργείου Πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας και κάλεσε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν μαζί με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις στην αυριανή συνάντηση με το Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των υπόλοιπων πέντε από τις έξι μεγάλες δυνάμεις που έχουν υπογράψει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν θα συναντηθούν αύριο στη Βιέννη με Ιρανούς αξιωματούχους να συζητήσουν για το πώς θα κρατήσουν ζωντανή τη συμφωνία μετά την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από αυτή.

“Το μονοπώλιο του ΟΠΕΚ πρέπει να θυμάται ότι οι τιμές του φυσικού αερίου είναι υψηλές και κάνουν λίγα για να βοηθήσουν… Μειώστε τις τιμές τώρα!”

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018