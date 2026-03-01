Θάνατος Αλί Χαμενεΐ: Το Ιράν κηρύσσει 40 ημέρες εθνικού πένθους

Το Ιράν κήρυξε την Κυριακή (01.03.2026) εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατο, στα 86 του χρόνια, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του Αλί Χαμενεΐ.

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ήταν στην εξουσία από το 1989, σκοτώθηκε στη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών χθες Σάββατο στην Τεχεράνη.

«Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν, αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο», ανέφερε ο παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

«Θα εκδικηθούμε τη δολοφονία του Χαμενεΐ» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης.

Το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απειλεί με «αυστηρή τιμωρία» τους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».