Θρίλερ! Η Σαουδική Αραβία, το χακαρισμένο τηλέφωνο του Τζεφ Μπέζος και η δολοφονία Κασόγκι

Ο Μπέζος, εκτός από ιδρυτής της Amazon, είναι και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Washington Post, στην οποία εργαζόταν ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι, που δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου του 2018.

Τη δολοφονία του Κασόγκι διέπραξαν Σαουδάραβες πράκτορες κατ’ εντολή, όπως εικάζεται αλλά δεν έχει γίνει δυνατόν να αποδειχθεί, του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Σαλμάν.

Αν σε όλα αυτά «βάλει» κανείς και έναν ακόμη παράγοντα, το προσωπικό κινητό του Μπέζος που «χακαρίστηκε», τότε συμπληρώνεται το παζλ ενός «θρίλερ» που απασχολεί τις τελευταίες ώρες τα διεθνή ΜΜΕ.

Το τηλέφωνο του Τζεφ Μπέζος «χακαρίστηκε» το 2018 αφού δέχτηκε μήνυμα μέσω του WhatsApp. Το μήνυμα είχε σταλεί από τον προσωπικό λογαριασμό του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, που επικαλείται πηγές που δεν κατονομάζει.

Το κρυπτογραφημένο μήνυμα από αριθμό που χρησιμοποιεί ο πρίγκιπας διάδοχος πιστεύεται ότι περιείχε αρχείο με κακόβουλο κώδικα το οποίο επέτρεψε να αποσπαστεί ο έλεγχος του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου του Μπέζος και να αποσπαστεί μεγάλος όγκος δεδομένων από τη συσκευή και λογαριασμούς σε υπηρεσίες περασμένους σε αυτήν εντός ωρών, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι σχέσεις του Τζεφ Μπέζος με τη Σαουδική Αραβία επιδεινώθηκαν ραγδαία από τις αρχές της περασμένης χρονιάς, λόγω της δυσαρέσκειας στο Ριάντ για τον τρόπο που καλύφθηκε από την Washington Post η δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Υπεύθυνος για την ασφάλεια του Μπέζος είχε δηλώσει τότε πως Σαουδάραβες απέκτησαν πρόσβαση στο τηλέφωνό του και άρα σε προσωπικά δεδομένα του επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων που αντάλλασσε με τηλεοπτική παρουσιάστρια (με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση) τα οποία έγιναν πρωτοσέλιδο σε σκανδαλοθηρικά έντυπα, ιδίως του National Enquirer, που άρχισε σειρά «αποκαλύψεων» για τη σχέση τους.

Το Ριάντ διαβεβαίωσε πως δεν είχε απολύτως καμία ανάμιξη στη διαρροή εκείνη.

Η Σαουδική Αραβία, φυσικά, διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε όλα αυτά και χαρακτήρισε παράλογο το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται πίσω από την «πειρατεία» στο κινητό του Μπέζος.

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ αντέδρασε τονίζοντας μέσω Twitter πως το δημοσίευμα «είναι παράλογο» και προσθέτοντας ότι «καλούμε να διενεργηθεί έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς ώστε να αποκαλυφθούν όλα τα γεγονότα».

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020