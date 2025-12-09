Κόσμος

Θρίλερ με τη Ματσάδο στη Βενεζουέλα: Λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ
Μαρία Κορίνα Ματσάντο
Οπαδοί της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κρατούν περιοδικό με τη φωτογραφία της νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάντο / REUTERS / Luisa Gonzalez

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν θα μείνει «στην εξορία» μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (10.12.2025), δηλώνει η πρώην σύμβουλος της 58χρονης πολιτικού και αντιπάλου του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και «κόκκινο» πανί για τον Νικολάς Μαδούρο, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, δεν θα μείνει στην εξορία μετά την απονομή του βραβείου της, του Νόμπελ Ειρήνης, την Τέταρτη, στο Όσλο, διαβεβαίωσε η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής της εκστρατείας την Τρίτη (09.12.2025).

«Δεν υπάρχει πιθανότητα η Μαρία Κορίνα να μείνει στην εξορία», δήλωσε η Μαγκάλι Μέντα, που θεωρείται το δεξί χέρι της Ματσάδο σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

«Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Κορίνα δεν να επιστρέψει και θα μείνει στην εξορία; Αυτό δεν είναι δυνατόν. Την ξέρετε καλά. Είναι σαν να λένε σε μία μητέρα να πάψει να αγαπάει τα παιδιά της», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.

Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να είχε ουσιαστικά αυτοπροταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, όμως η επιτροπή των βραβείων επέλεξε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ως σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία, που, σύμφωνα με την επιτροπή, είναι προαπαιτούμενο της ειρήνης.

 

Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική και με πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία που παρουσιάζονται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει τις αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησής του και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

