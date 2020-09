Μια περιπέτεια στον αέρα έζησαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς και οι συνεργάτες του. Όλα έγιναν λίγο μετά την απογείωση του Air Force Two (σ.σ. του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος) από το Νιού Χαμσάιρ.

Ο Μάικ Πενς βρέθηκε στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ για προεκλογική συγκέντρωση και το βράδυ επιβιβάστηκε μαζί με τους συνεργάτες του στο Air Force Two για να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της πόλη Μάντσεστερ όμως, στο αεροπλάνο έπεσε ένα πουλί και το Air Force Two αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί, σύμφωνα με δυο κορυφαίους αξιωματούχους, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Το πουλί χτύπησε έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου και αποφασίστηκε να γίνει επιστροφή στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για προληπτικούς λόγους.

Η στιγμή του ατυχήματος έχει καταγραφεί και σε video. Όπως φαίνεται μετά το 7ο δευτερόλεπτο, από τον έναν κινητήρα βγαίνουν σπινθήρες.

Breaking: video of Air Force 2 bird strike recorded by MHT Aviation channel’s Daniel Cerritos. You can see it at 7 seconds in. Air Force 2 returned safely to Manchester-Boston Regional Airport. pic.twitter.com/AiNqIka3uv

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και οι συνεργάτες του δεν κινδύνευσαν.

Ο Μάικ Πενς και οι συνεργάτες του θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον με στρατιωτικό αεροπλάνο.

Air Force 2 has a little different look tonight. Now in a C17 and happy for it! Thanks to the pilots and crew for getting us safely back on the ground. pic.twitter.com/N81N9MK8Ra