Θρίλερ στον Κόλπο του Ομάν: Το Ιράν κατέσχεσε πλωτό οπλοστάσιο

Ένα πλοίο που λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» για εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας κατασχέθηκε στον Κόλπο του Ομάν από στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Ο βρετανικός οργανισμός United Kingdom Maritime Trade Operations ανέφερε ότι το πλοίο «κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν», κάτι που προκάλεσε συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC και τα δεδομένα του MarineTraffic, το πλοίο Hui Chuan, που φέρει σημαία Ονδούρας, εξέπεμψε τελευταία φορά σήμα την Τετάρτη, περίπου 40 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Fujairah στα United Arab Emirates. Τον τελευταίο μήνα βρισκόταν στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Oman και των ΗΑΕ.

Το Hui Chuan χρησιμοποιούνταν ως πλωτή αποθήκη όπλων για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν εμπορικά πλοία από πειρατικές επιθέσεις. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι φορτίο μετέφερε τη στιγμή της κατάσχεσης και ποια εταιρεία το χρησιμοποιούσε.

Παρόμοια πλοία δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην Red Sea, στον Gulf of Aden και στον Gulf of Oman, διευκολύνοντας ένοπλους φρουρούς να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά για την προστασία εμπορικών πλοίων.

Η κατάσχεση του Hui Chuan σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από επίθεση σε πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το Haji Ali φέρεται να βυθίστηκε έπειτα από έκρηξη που πιθανόν προκλήθηκε από drone ή πύραυλο, σύμφωνα με τη Vanguard. Όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.