Σερβία: Αυτοκίνητο προσπάθησε να «σπάσει» διαδήλωση στο Βελιγράδι και παρέσυρε 90χρονο – Δείτε βίντεο

Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν έξω από το πανεπιστήμιο στο Βελιγράδι, όταν αυτοκίνητο που έκανε όπισθεν παρέσυρε έναν ηλικιωμένο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης φοιτητών.

Ο 90χρονος άνδρας τραυματίστηκε μπροστά από τη Νομική Σχολή στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης φοιτητών που εκείνη την ώρα τηρούσαν 16 λεπτά σιγής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να «σπάσει» τη συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών και οι ομάδες περιφρούρησης δεν του το επέτρεψαν.

Αφού στην αρχή βγήκε από το όχημα ο οδηγός και επιτέθηκε σε κάποιους, χτυπώντας μάλιστα έναν φοιτητή, στη συνέχεια έκανε όπισθεν, και παρέσυρε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει.

«Οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει με τη βία τη διασταύρωση όπου βρίσκονταν πολίτες και φοιτητές.

Ξέσπασε καβγάς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε τον συνάδελφό μας, έναν φοιτητή Νομικής, στην συνέχεια έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν άνδρα περίπου 90 ετών, ο οποίος στεκόταν μαζί μας στη διασταύρωση», αναφέρουν οι φοιτητές στο Instagram.

Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP — Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026

Η αστυνομία που παρακολουθούσε το επεισόδιο χωρίς να παρεμβαίνει αναγκάστηκε να επέμβει συλλαμβάνοντας τον δράστη. Ο τραυματίας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαπιστώθηκε κάταγμα στον μηρό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη περίπτωση αυτοκινήτου που χτυπά φοιτητές και συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικά μπλόκα και διαμαρτυρίες τα οποία ξεκίνησαν μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά τον Ιανουάριο του 2025 όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φοιτητές που κρατούσαν αποκλεισμένη διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Τον ίδιο μήνα, αυτοκίνητο χτύπησε έναν νεαρό που συμμετείχε σε φοιτητική διαμαρτυρία στο Νέο Βελιγράδι. Στην ίδια συγκέντρωση μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο οδόστρωμα αφού την παρέσυρε αυτοκίνητο. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς έδωσε χάρη στην οδηγό του αυτοκινήτου, η οποία ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Βούτσιτς έδωσε επίσης χάρη σε τέσσερις ακτιβιστές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Νόβι Σαντ με ρόπαλα του μπέιζμπολ τον Ιανουάριο του 2025.