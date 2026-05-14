Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας

Νέοι τριγμοί στην βρετανική κυβέρνηση μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ
Dan Kitwood/Pool via REUTERS
Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα (14/05/2026) η υπουργός Παιδείας στη Βρετανία, Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Παράλληλα επισημαίνει πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας στη Βρετανία.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πλέον είναι έτοιμος να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό για την ηγεσία των Εργατικών.

Σε επιστολή του προς τον Κιρ Στάρμερ αναφέρει πως παρά το γεγονός πως οι επιτυχίες στη βελτίωση της απόδοσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) «είναι ένας καλός λόγος για να παραμείνει στη θέση του έχει χάσει την εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Στάρμερ και θα ήταν λάθος να παραμείνει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα ήταν «ανέντιμο και ανήθικο με τις αρχές του» να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες εκλογές και οι βουλευτές των Εργατικών και τα εργατικά συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροφραξιονισμού», ανέφερε ακόμα.

