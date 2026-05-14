Δανία: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μαργαρίτα – Νοσηλεύεται με στηθάγχη

Η βασίλισσα της Δανίας που έχει παραιτηθεί από τον θρόνο της θα παραμείνει στο νοσοκομείο και το Σαββατοκύριακο
Denmark's Queen Margrethe smiles on her 86th birthday, in the Inner Courtyard at Fredensborg Palace, Denmark, Thursday, April 16, 2026.
Αγωνία για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Μαργαρίτας της Δανίας, καθώς σήμερα Πέμπτη 14.05.2026, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος, σύμφωνα με ανακοίνωση των ανακτόρων.

«Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση για τη βασίλισσα Μαργαρίτα, που είναι 86 χρόνων και είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία παρά το ότι έχει παραδώσει τη σκυτάλη της εξουσίας στον γιο της.

Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.

Η Μαργαρίτα είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία, αφού κατάφερε να εκσυγχρονίσει τον θεσμό της μοναρχίας, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας. Είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί ποτέ, όμως άλλαξε γνώμη αφού υποβλήθηκε σε μια σοβαρή επέμβαση στην πλάτη, το 2023.

Η βασίλισσα, που ανέκαθεν είχε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, κέρδισε το 2024 το κινηματογραφικό βραβείο της Δανίας για τα κοστούμια που σχεδίασε για μια ταινία. Μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χένρικ, μετέφρασε, με ψευδώνυμο, το μυθιστόρημα της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί». Έχει επίσης εικονογραφήσει πολλά βιβλία, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

