Τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκροί πέντε Ιταλοί τουρίστες που έκαναν κατάδυση

Πέντε τουρίστες από την Ιταλία σκοτώθηκαν σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες την Πέμπτη (14.05.2026), όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το περιστατικό συνέβη στο ατόλ Βαάβου στις Μαλδίβες, όπου η ομάδα από την Ιταλία, προσπαθούσε να εξερευνήσει μια σειρά υποβρύχιων σπηλαίων σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων ή την ακριβή αιτία του δυστυχήματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ιταλίας στο Κολόμπο παρακολουθούν την υπόθεση με τη μέγιστη προσοχή από την πρώτη αναφορά, ενώ διεξάγεται έρευνα, προσθέτοντας ότι η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τις οικογένειες των θυμάτων και να παράσχει προξενική βοήθεια.

Η Πρεσβεία επίσης λαμβάνει μέτρα για να επικοινωνήσει με τις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη προξενική βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα θύματα είναι ερευνητής από τη Γένοβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως αναφέρει η εφημερίδα Edition.mv, οι πέντε τουρίστες που επέβαιναν στο «Duke of York», ένα υποβρύχιο κρουαζιερόπλοιο ξένου νηολόγιου, εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάδυσης κοντά στην Αλιμάθα. Έκαναν κατάδυση το πρωί και το πλήρωμα ανέφερε την εξαφάνισή τους όταν δεν είχαν αναδυθεί μέχρι το μεσημέρι.

Αν και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατο, η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη προς το παρόν και δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη δήλωση. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατάδυσης ήταν δυσμενείς, σε τέτοιο βαθμό που η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινο συναγερμό για την περιοχή λόγω ισχυρών ανέμων.

Η «Farnesina και η Πρεσβεία της Ιταλίας στο Κολόμπο», αναφέρει μια ανακοίνωση, «παρακολουθούν την υπόθεση με τη μέγιστη προσοχή από την πρώτη αναφορά· το γραφείο λαμβάνει μέτρα για να επικοινωνήσει με τις οικογένειες των θυμάτων προκειμένου να παράσχει οποιαδήποτε απαραίτητη προξενική βοήθεια. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την περιοχή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Ξεκίνησε η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την έναρξη έρευνας για τη διαλεύκανση των αιτίων του ατυχήματος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία επίσημη εκδοχή σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο των πέντε Ιταλών.

Μεταξύ των υποθέσεων που προβάλλουν ορισμένοι ειδικοί στην κατάδυση συγκαταλέγεται η λεγόμενη «τοξικότητα του οξυγόνου» ή υπεροξία, μια κατάσταση που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ή έκθεσης υπό υψηλή πίεση σε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου κατά τη διάρκεια βαθιών καταδύσεων.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε απώλεια συνείδησης, σπασμούς και άλλες σοβαρές νευρολογικές επιπτώσεις. Προς το παρόν, ωστόσο, πρόκειται μόνο για μια πιθανότητα που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.