Ντόναλντ Τραμπ: Ο Σι Τζινπίνγκ με διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν

Ότι ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει όσον αφορά την κρίση στο Ιράν και ότι η Κίνα δεν θα στείλει όπλα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, όπως διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις στο Fox News την Πέμπτη (14.05.2026) μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν μια σειρά θεμάτων, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι εντάσεις στην Ταϊβάν, οι εμπορικές σχέσεις και ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Η δήλωση αποτελεί μία από τις ισχυρότερες δημόσιες ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι η Κίνα προσπαθεί να τοποθετηθεί ως σταθεροποιητική δύναμη εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων που εμπλέκουν το Ιράν και τους συμμάχους που υποστηρίζονται από τη Δύση.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Σι εξέφρασε τη θέλησή του να συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα αποφύγει την προμήθεια όπλων που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Τα σχόλια αυτά έρχονται την ώρα που οι παγκόσμιες δυνάμεις εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να αποτρέψουν την κρίση στο Ιράν από το να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση.

Η Κίνα διατηρεί εδώ και χρόνια στενούς οικονομικούς και ενεργειακούς δεσμούς με το Ιράν και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Τεχεράνης. Ωστόσο, το Πεκίνο έχει επίσης επιδιώξει να ενισχύσει τον διπλωματικό του ρόλο στην περιοχή του Κόλπου, ιδίως μετά τη μεσολάβηση που έπαιξε στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 2023.

Οι συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Σι πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών ανησυχιών για την αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ, τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και τους φόβους για διακοπές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για τη διεθνή ναυτιλία λόγω της σημασίας του για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

HANNITY: Did you discuss China’s support for Iran with Xi?



TRUMP: We discussed it. Uhhhh. I mean, when you say ‘support,’ they’re not fighting a war with us or anything. He said he’s not gonna give military equipment. That’s a big statement. But at the same time he said they buy… pic.twitter.com/Lq677uoCfG — Aaron Rupar (@atrupar) May 14, 2026

Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και έχει προειδοποιήσει ενάντια σε ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές και την οικονομική σταθερότητα. Το Πεκίνο έχει επίσης παροτρύνει όλες τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου, ενώ αντιτίθεται στη μονομερή στρατιωτική κλιμάκωση.

Αναλυτές αναφέρουν ότι η φερόμενη διαβεβαίωση του Σι σχετικά με τις αποστολές όπλων ενδέχεται να αποσκοπεί στη μείωση των ανησυχιών της Δύσης για τις στρατηγικές σχέσεις της Κίνας με το Ιράν, σε μια περίοδο που το Πεκίνο αντιμετωπίζει ήδη εντάσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με το εμπόριο, την Ταϊβάν και τους περιορισμούς στην προηγμένη τεχνολογία.

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι παρακολουθείται στενά σε διεθνές επίπεδο, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να διαχειριστούν την αυξανόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα, ενώ συνεργάζονται σε βασικά ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας και οικονομίας.