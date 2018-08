Θρήνος για το μοντέλο «Zombie Boy» – Αυτοκτόνησε στα 32

Ο Rick Genest «Zombie Boy» βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μόντρεαλ στον Καναδά. Ήταν διάσημος για τα τατουάζ σε όλο του το σώμα και είχε πρωταγωνιστήσει στο videoclip της Lady Gaga «Born This Way» το 2011.

Η Lady Gaga εξέφρασε τη θλίψη της για την αυτοκτονία του 32χρονου μοντέλου Rick Genest «Zombie Boy». Έκανε μάλιστα έκκληση για αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα ψυχικής υγείας.

«Η αυτοκτονία του φίλου Rick Genest «Zombie Boy» με έχει διαλύσει. Πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά για να αλλάξουμε την κουλτούρα μας και να φέρουμε την ψυχική υγεία στο προσκήνιο. Πρέπει να σβήσουμε το στίγμα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό. «Αν υποφέρεις, κάλεσε έναν φίλο ή συγγενή σου σήμερα. Πρέπει να σώσουμε ο ένας τον άλλο» έγραψε η Lady Gaga.

Kindness and mental health aren’t one time practices. They aren’t just to do list items. This fall, in partnership with @btwfoundation, I’ll explore the power of habits to build cultures of kindness and wellness. Sign up to learn more https://t.co/GBVblaVKzF

— Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018