Η Ρωσία δεν έχει αποφασίσει ακόμα την πλήρη εκκένωση του προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ του Ιράν

Μέχρι και τα μέσα Απριλίου, πάνω από 600 εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει από το Ιράν, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η Rosatom
Ο πυρηνικό σταθμός του Μπουσέρ / REUTERS / IRNA / Mohammad Babaie / File Photo

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν σύμβαση για την κατασκευή της πρώτης μονάδας παραγωγής ενέργειας του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ το 1995.

Το 2011, ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί και το 2014, η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν σύμβαση για την κατασκευή δύο νέων αντιδραστήρων στο Μπουσέρ.

Ωστόσο όλα άλλαξαν με την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κάτι που επηρέασε προφανώς και τον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Ρωσία να ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου μια επιχείρηση εκκένωσης προσωπικού που εργαζόταν στον συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό.

Μέχρι και τα μέσα Απριλίου, πάνω από 600 εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει από το Ιράν, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, η Rosatom.

«Η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη την απόφαση για το αν θα επιστρέψει το προσωπικό της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής της Rosatom, μετέδωσε σήμερα (29.04.2026) το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
94
77
76
59
