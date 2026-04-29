Η Ουκρανία ζητά από το Ισραήλ να κατασχέσει πλοίο που μεταφέρει «κλεμμένα» σιτηρά – Διπλωματικό «beef» στο Twitter

Κλιμακώνονται οι διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ισραήλ, με το Κίεβο να κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι επιτρέπει σε ουκρανικά σιτηρά που «κλάπηκαν» από τη Ρωσία να εισέλθουν στο έδαφός της.

Για τον λόγο αυτό, η Ουκρανία κατέθεσε σήμερα (29.04.2026) επίσημο αίτημα στις αρχές του Ισραήλ να κατασχέσουν το Panormitis, το οποίο σύμφωνα με το Κίεβο, μεταφέρει σιτηρά που εξήχθησαν «παράνομα» από τα, κατεχόμενα από τη Ρωσία, ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, το Panormitis, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα, τον προορισμό του, «μεταφέρει σιτηρά που εξήχθησαν εν μέρει από προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

«Η ουκρανική πλευρά καλεί τους Ισραηλινούς εταίρους της να σταματήσουν το πλοίο και το φορτίο του, να διενεργήσουν έρευνα, να κατάσχουν τα έγγραφα του πλοίου και του φορτίου, να λάβουν δείγματα των σιτηρών και να ανακρίνουν τα μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο σε ανακοίνωσή του.

Διπλωματικό «beef» στο Twitter

Το επίσημο αίτημα του Κιέβου «έχει ήδη σταλεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε. Χθες Τρίτη (28.04.2026) το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία δεν είχε ζητήσει ούτε νομική βοήθεια, ούτε είχε παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες της.

«Το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές», τόνισε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

Στη συνέχεια επέκρινε τη «διπλωματία του Twitter» του Κιέβου. «Θα περίμενε κανείς να υποβληθεί νομικό αίτημα πριν από ανάρτηση στο Twitter», έγραψε ξανά σήμεραστο X, απαντώντας σε μια ανάρτηση του Ουκρανού ομολόγου του, Αντρίι Σιμπίχα.

One would expect the submission of a legal request before Tweeting.

You chose differently, for your own reasons.

Finally, you submitted the request late last night and now you are following it up with another Tweet.

The request is now being examined by the relevant… https://t.co/xD0qYRs0fB — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 29, 2026

Η Ουκρανία, η οποία πολεμά τη Ρωσία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, κατηγορεί τακτικά τη Ρωσία για παράνομη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από τα εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα, κυρίως για κλοπή περισσότερων από δύο εκατομμυρίων τόνων σιτηρών μόνο το 2025.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά πλοία που μεταφέρουν αυτά τα σιτηρά έχουν φτάσει στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «υπονομεύει» τις διμερείς σχέσεις επιτρέποντας την είσοδο των σιτηρών στη χώρα. Ο Ισραηλινός πρέσβης στο Κίεβο κλήθηκε την ίδια ημέρα, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Τελ Αβίβ για έλλειψη υποστήριξης απέναντι στη ρωσική εισβολή.