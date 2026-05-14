Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ζήτησε να αποφύγουν ο Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον επινόησε τον όρο το 2015
Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
O Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ / Reuters
Από τη χθεσινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ πολλοί έμεινανν με την απορία ποια είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε στην ομιλία του ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνομιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε επίσης πως η μεγάλη πρόκληση για τις δύο χώρες είναι να την αποφύγουν. Οι ρίζες της φράσης ανάγονται στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος είχε περιγράψει πώς η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη,  γεγονός που, όπως υποστήριξε, κατέστησε τον μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο.

Το 2015, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και έναν εδραιωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε πολεμική σύγκρουση.

Ο Άλισον μελέτησε 16 ιστορικές περιπτώσεις τέτοιας αντιπαλότητας σε διάστημα 600 ετών και διαπίστωσε ότι οι 12 εξ αυτών κατέληξαν σε πόλεμο. Έκτοτε, ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τους γεωπολιτικούς κινδύνους στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ.

Η «παγίδα του Θουκυδίδη» είναι από τα αγαπημένα ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Σι για να στείλει το μήνυμα ότι η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει τις ΗΠΑ, αλλά προειδοποιεί ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο (όπως έκανε η Σπάρτη), τότε η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

