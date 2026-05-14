Κίνα: Με μεγάλες τιμές η υποδοχή του Τραμπ από τον Σι – Η στρατιωτική παρέλαση και η αναφορά στην «παγίδα του Θουκυδίδη»

Με μεγάλες τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομόλογό του συναντιούνται σε μία κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια κοινότητα, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, που είχε στολιστεί με τα χρώματα των ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε μήνυμα συνεργασίας, λέγοντας πως Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρά τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε συγκεκριμένα, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τρέφει μεγάλο σεβασμό τόσο προς τον Σι Τζινπίνγκ όσο και προς την Κίνα.

Κατά την τελετή υποδοχής, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε τους εθνικούς ύμνους των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η αναφορά στον Θουκυδίδη

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στο Ιράν, αφού οι οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 2026, ήταν και το βασικό θέμα της ατζέντας τους.

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι ρώτησε ευθέως και το αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την σύγκρουση που παρατηρείται σε μία ανερχόμενη και σε μία κυρίαρχη δύναμη.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», αναρωτήθηκε.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», είπε.

«Μεγάλος ηγέτης ο Σι»

Τραμπ: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα»

Με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την σχέση τους «φανταστική», τονίζοντας τον σεβασμό του προς τον Κινέζο πρόεδρο.

Ταυτόχρονα τον χαρακτήρισε ως «μεγάλο ηγέτη».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία βλέπει θετικά την έναρξη των συνομιλιών για το αμοιβαίο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος.

Αφού οι δύο ηγέτες ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες -κεκλεισμένων των θυρών-.

.@POTUS meets with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing:



“It’s an honor to be with you, it’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the U.S.A. is going to be better than ever before. Thank you very much!” pic.twitter.com/aepz02qOgj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ έθεσαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, οι περιορισμοί στην τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν.

Ρούμπιο: Ελπίζουμε η Κίνα να βοηθήσει με τα Στενά του Ορμούζ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως ελπίζει στην συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό Κόλπο», είπε συγκεκριμένα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επιχειρηματολόγησε πως η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στα Στενά, που είναι πρακτικά αδιάβατο, θυμίζοντας ότι υπάρχουν και κινεζικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο.

Θυμίζοντας ότι η Κίνα έχει οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έκρινε πως πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διότι άλλες χώρες αγοράζουν λιγότερα κινεζικά προϊόντα.

Οι δηλώσεις του υπουργού -ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας- εκ πρώτης όψεως έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς σχετικά, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως «δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια» από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση που άρχισε όταν εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, παρά το ότι οι έμμεσες συνομιλίες μέσω Πακιστάν μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.