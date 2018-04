Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραθέτει απόψε στην Ουάσινγκτον, για τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν, το πρώτο επίσημο δείπνο της θητείας του σε αρχηγό κράτους. Είναι μια βραδιά με αυστηρό πρωτόκολλο, το οποίο για λίγα λεπτά πήγε… περίπατο!

Λίγο μετά τα όσα συνέβησαν μέσα στον Λευκό Οίκο, αμερικανοί και γάλλοι επικοινωνιολόγοι πιθανώς… έκαιγαν τα διπλώματά τους! Κι αυτό διότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συμπεριφερθεί σαν… κάτι άλλο από πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όλα κυλούσαν ομαλά. Ο Τραμπ έπλεκε το εγκώμιο του Μακρόν ενώπιον δημοσιογράφων, φωτογράφων και των… καταιγιστικών φλας των τελευταίων.

«Κύριε πρόεδρε όλοι λένε πόσο υπέροχη σχέση έχουμε και στην πραγματικότητα έχουν δίκιο. Δεν είναι fake news. Επιτέλους, δεν είναι fake news! Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεστε εδώ, αλλά έχουμε όντως μια υπέροχη σχέση«, λέει ο Τραμπ για τον Μακρόν.

Και κάπου εκεί… μπουμ! Θέλοντας προφανώς να αποδείξει τα λεγόμενά του και το ότι υπάρχει άνεση μεταξύ των δύο ανδρών, ο Τραμπ ξαφνικά… καθαρίζει το πέτο του Μακρόν από την… πιτυρίδα του!

Και συμπληρώνει: «Για την ακρίβεια θα βγάλω αυτό το μικρό κομμάτι πιτυρίδας! Ένα μικρό κομμάτι. Πρέπει να τον κάνουμε τέλειο. Είναι τέλειος. Είναι πραγματικά τέλειο που βρίσκομαι μαζί σας και είστε ένας υπέροχος φίλος. Σας ευχαριστώ»!

Το αμήχανο γέλιο του Μακρόν τα λέει όλα, ενώ αμέσως μετά ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο άνδρες κάθονται στις πολυθρόνες…

Δείτε το βίντεο

"We do have a very special relationship," Pres. Trump says, brushing a "little piece of dandruff" off French Pres. Macron's jacket.

"We have to make him perfect. He is perfect." https://t.co/cxR4xRkDzM pic.twitter.com/clV0fQ3D2p

— ABC News (@ABC) April 24, 2018