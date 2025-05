Τι σηματοδοτεί η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν: Οι «άμεσες διαπραγματεύσεις» και οι απαιτήσεις της Ρωσίας

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία για πάνω από δυο ώρες και που φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά το τέλος της επικοινωνίας που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Δευτέρα (19/05/2025), η Ρωσία και η Ουκρανία θα «ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις» για την λήξη του πολέμου που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια.

Αυτός ο δρόμος ωστόσο δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται μεν πιο διαλλακτικός μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου, όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να μετακινηθεί από τις αρχικές του θέσεις.

Συγκεκριμένα ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα να συνεργαστεί με την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε να συνταχθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά το τέλος της συνομιλίας των δυο ηγετών, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει κανένα έδαφός της ως ρωσικό.

Αυτό ήταν μια ευθεία απάντηση και στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εδώ και καιρό μιλάει για αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικό έδαφος, αλλά για τις εκτάσεις που έχει καταλάβει η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο.

Εν ολίγοις το Κίεβο παραμένει ανοικτό σε κατάπαυση του πυρός την οποία ζητά επιτακτικά, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα επιμένει πως πρώτα θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι δικοί της όροι.

Παράλληλα ο Ζελένσκι προειδοποίησε πως ο Πούτιν θα ωφεληθεί από ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι ουσιώδες για όλους μας να μην αποστασιοποιηθούν οι ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης, αφού ο μόνος που θα ωφεληθεί από αυτό θα είναι ο Πούτιν», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή στα social media, στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Πούτιν-Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε πως η επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας θα είναι «καθοριστικής σημασίας» για την ικανότητά της να συνεχίσει την εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται προσπάθεια για να πειστεί η Ουάσινγκτον σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

«Οι αμερικανικές κυρώσεις στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό εάν ο Πούτιν και ο ρωσικός στρατός θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από αυτόν τον πόλεμο ή θα αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες», δήλωσε απόψε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Το τηλεφώνημα ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν έγινε σε πολύ καλό κλίμα όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα περιμένει αιώνια από το Κρεμλίνο να κάνει βήματα προόδου για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Άλλωστε όπως φαίνεται και στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social μετά το τέλος της επικοινωνίας με τον Πούτιν προσπαθεί να προδικάσει πράγματα και να φέρει προ τετελεσμένων τον Ρώσο πρόεδρο.

«Μόλις ολοκλήρωσα τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και, το πιο σημαντικό, για τον τερματισμό του πολέμου. Οι όροι αυτής (της συμφωνίας) θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών, όπως άλλωστε μπορεί αποκλειστικά να γίνει, αφού γνωρίζουν λεπτομέρειες που κανείς άλλος δεν θα γνώριζε.

Ο τόνος και το πνεύμα της συζήτησης ήταν εξαιρετικοί. Αν δεν ήταν, θα το έλεγα ευθέως χωρίς καθυστέρηση. Η Ρωσία επιθυμεί εμπορικές συναλλαγές μεγάλης κλίμακας με τις ΗΠΑ όταν τελειώσει αυτό το καταστροφικό “λουτρό αίματος”, κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Υπάρχει μια απίστευτη ευκαιρία για τη Ρωσία να δημιουργήσει τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας και πλούτο. Οι δυνατότητες (που θα προκύψουν) είναι απεριόριστες.

Ομοίως, η Ουκρανία μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από το εμπόριο, στη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ξεκινήσουν αμέσως.

Νωρίτερα άλλωστε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντι Τζει Βανς είχε τονίσει την ανάγκη για αμοιβαία σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις και υπαινίχθηκε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να αποσυρθεί από τη διαδικασία ειρήνευσης εάν η πρόοδος σταματήσει.

Η Ευρωπαική Ένωση βλέπει θετικά τις συζητήσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την άμεση ενημέρωση από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά είναι ξεκάθαρη.

Καμία λύση δεν προβλέπεται να εγκριθεί χωρίς να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τόσο της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε πως η ίδια και άλλοι ηγέτες της ΕΕ, καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τις άοκνες προσπάθειές του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να εμπλέκονται (στη διαδικασία). Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

