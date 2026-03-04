Κόσμος

Τηλεδιάσκεψη ΕΕ και κρατών του Κόλπου για Ιράν και Μέση Ανατολή – Συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) υπό την προεδρία της Κάγια Κάλας
Λίβανος μετά από επίθεση του Ισραήλ
Στιγμιότυπο μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Νταχιγιέ, νότιο προάστιο της Βηρυτού, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι, στον Λίβανο (Πηγή φωτογραφίας: Bilal Hussein / Associated Press)

Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο την κατάσταση στο Ιράν και τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Της συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 12.00 (ώρα Ελλάδας), θα προεδρεύσει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας. Στη συζήτηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή θα συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο μετέχουν το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από ελληνικής πλευράς, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της ΕΕ με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του GCC.

