Τηλεδιάσκεψη ΕΕ και κρατών του Κόλπου για Ιράν και Μέση Ανατολή – Συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο την κατάσταση στο Ιράν και τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Της συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 12.00 (ώρα Ελλάδας), θα προεδρεύσει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας. Στη συζήτηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή θα συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο μετέχουν το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από ελληνικής πλευράς, στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της ΕΕ με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του GCC.