Τηλεφωνική επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Τραμπ και Ζελένσκι: «Ο Πούτιν πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Για τα φονικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο που είχε ως αποτέλεσμα 18 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, μίλησε σήμερα (28.08.2025) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση που έκανε στα social media, η μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας με στόχο το Κίεβο ήταν το κύριο θέμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι στην συνέχεια επικοινώνησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» είπε αρχικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ίδια πρόσθεσε στην συνέχεια: «Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».