Time: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ πρόσωπο της χρονιάς!

Σε ένα εκτενέστατο αφιέρωμα το περιοδικό Time ακολούθησε την Γκρέτα Τούνμπεργκ τόσο στο ταξίδι της επιστροφής της από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη με ένα καταμαράν όσο και στην πορεία της όλο αυτό τον χρόνο και στις προσπάθειές της να αφυπνίσει τους κατοίκους της Γης για την κλιματική αλλαγή.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ζούμε σα να μην υπάρχει αύριο γιατί υπάρχει αύριο», δηλώνει η 16χρονη Γκρέτα στο περιοδικό Time.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξεκίνησε αυτό το παγκόσμιο κίνημα για την κλιματική αλλαγή κάνοντας κοπάνες από το σχολείο. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 κατασκηνώνοντας έξω από το Σουδηικό Κοινοβούλιο κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Αποχή από το σχολείο για το Κλίμα».

Από τότε πέρασαν 16 μήνες και η Γκρέτα Τούνμπεργκ έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ, συνάντησε τον Πάπα, τα έβαλε με τον Ντόναλντ Τραμπ και ενέπνευσε 4 εκατομμύρια ανθρώπους που συμμετείχαν στις 20 Σεπτεμβρίου στην παγκόσμια διαδήλωση που ήταν και η μεγαλύτερη στην ανθρώπινη ιστορία.

Η Μάργκαρετ Άτγουντ την παρομοίασε με την Ιωάννα της Λωραίνης. Έγινε λήμμα σε λεξικά και το όνομά της έγινε συνώνυμο των αγώνων για το κλίμα.

Την αποκαλούν φαινόμενο και όχι άδικα. Έπεισε ηγέτες κρατών, δημάρχους και όσους έχουν εξουσία να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία του πλανήτη. Χιλιάδες «Γκρέτες» παρουσιάστηκαν σε χώρας από τον Λίβανο στην Λιβερία. Μικρά παιδιά που την είδαν ως ίνδαλμα και τους έδωσε σκοπό και στόχους για το αύριο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μόλις 16 ετών και μοιάζει μικρότερη. Έχει όμως τέτοιο ανάστημα που πολλοί θα ζήλευαν.

Συμβολίζει την αγωνία, την απόγνωση, τον θυμό αλλά και την ελπίδα πολλών νέων ανθρώπων που θέλουν να έχουν μέλλον.

