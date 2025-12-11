TIME: Πρόσωπο της χρονιάς για το 2025 οι «αρχιτέκτονες του ΑΙ»

Το περιοδικό TIME επέλεξε για το 2025 ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» όχι έναν άνθρωπο, αλλά μια ολόκληρη τάξη ισχυρών προσώπων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας: τους αρχιτέκτονες του AI.

Μια ομάδα που περιλαμβάνει τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Έλον Μασκ, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τους ηγέτες της AI σκηνής στην Κίνα, και δεκάδες άλλους που διαμορφώνουν την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη – και συχνά ανεξέλεγκτη – τεχνολογική επανάσταση του 21ου αιώνα, είναι το φετινό πρόσωπο του TIME.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ανθρώπους που δεν επηρεάζουν απλώς μια βιομηχανία, αλλά αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, τη γεωπολιτική ισορροπία, τις οικονομίες, τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται, δημιουργούν, εργάζονται και σχετίζονται, γράφει στο άρθρο – αφιέρωμά του το περιοδικό TIME.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, Ο CEO της Nvidia, είναι πλέον βασικός παίκτης στην παγκόσμια πολιτική

Το TIME ξεκινά το μεγάλο αφιέρωμα με μια εικόνα: ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και CEO της Nvidia, λίγο πριν φωτογραφηθεί, εξαντλημένος αλλά έτοιμος να βάλει ξανά το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, σύμβολο μιας εταιρείας που από κατασκευαστής γραφικών καρτών έγινε η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο και εκείνος βασικός παίκτης στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πενταπλασιάσει το παγκόσμιο ΑΕΠ: «Κάθε έθνος πρέπει να την αναπτύξει», λέει.

Η Nvidia κατέχει σχεδόν μονοπώλιο στα προηγμένα τσιπ που τροφοδοτούν την έκρηξη του AI, δίνοντας στον Χουάνγκ ρόλο όχι μόνο επιχειρηματικό αλλά γεωπολιτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με το TIME έχει συχνές νυχτερινές συνομιλίες με τον Χουάνγκ, του είπε πρόσφατα: «Καταλαμβάνεις τον κόσμο, Τζένσεν».

Η OpenAI, η Anthropic, η Google και η Meta λανσάρουν συνεχώς ισχυρότερες εκδόσεις μοντέλων. Η Κίνα, με εταιρείες όπως η DeepSeek, MiniMax και Baichuan, πλησιάζει επικίνδυνα τις αμερικανικές δυνατότητες. Οι εταιρείες επενδύουν τρισεκατομμύρια σε data centers, νέους υπερυπολογιστές και ενεργειακές υποδομές, την ώρα που το TIME περιγράφει μια νέα «βιομηχανική επανάσταση» με ταχύτητες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.