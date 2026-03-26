Times of Israel: Ο Τραμπ κλίνει προς τη χερσαία εισβολή στο Ιράν – Η Τεχεράνη θα αναγκαστεί τότε να υποκύψει

Εν μέσω ενός θρίλερ σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ συνομιλούν με το Ιράν στο πλαίσιο ανεύρεσης μιας χρησής τομής για να σταματήσει ο πόλεμος, μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ κοντά στο να κάνει χερσαία επίθεση στο Ιράν καθώς είναι ο μόνος τρόπος να υποχωρήσει η Τεχεράνη.

Αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Ουάσινγκτον να πιστεύει ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Ο αξιωματούχος, που γνωρίζει από κοντά τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν κατ’ ιδίαν πως το Ιράν δύσκολα θα δεχτεί τις παραχωρήσεις του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων. Για τον λόγο αυτό, έχουν αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, με στόχο, κατόπιν εντολής του Τραμπ, την κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση προειδοποίησε ότι, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να καταλάβουν το νησί, η διατήρηση του ελέγχου του για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει πολύ περισσότερα στρατεύματα και παρατεταμένες συγκρούσεις — πολύ πέρα από το χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει ανακοινώσει δημόσια η Ουάσινγκτον. Αν και το Σάββατο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Και οι δύο αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πιθανό να υποκύψει, ακόμη κι αν ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να αποδεχτεί όρους που προηγουμένως είχε απορρίψει, ακόμη και μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταθέτει για την Παρασκευή την προθεσμία που είχε δώσει στο Ιράν, προκειμένου να αποδεχτεί το σχέδιο των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει εκτεταμένους βομβαρδισμούς κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή γύρω από τη νέα αυτή προθεσμία.