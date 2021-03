H Sinead Lyons από την Μασαχουσέτη των ΗΠΑ αναζητούνταν από τις Αρχές εδώ και δύο εβδομάδες. Η 41χρονη τελευταία φορά εθεάθη να κάνει βόλτα με τον σκύλο της κοντά στη λίμνη Ossipee στην περιοχή του Νέο Χαμσάιρ.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε η 41χρονη Sinead Lyons, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, είχε πει σε μία φίλη της ότι θα επισκεπτόταν το αγόρι της που μένει στο Ossipee. Μαζί της θα έπαιρνε για μια βόλτα και τον σκύλο της, έναν γερμανικό ποιμενικό.

