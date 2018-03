Η Τζο Γκραντ από το Κουίνσλαντ παντρεύτηκε την επί οκτώ χρόνια σύντροφό της Τζιλ Κιντ στις 15 Δεκεμβρίου στον κήπο του σπιτιού τους στο Σάνσαϊν Κόουστ της βορειοανατολικής Αυστραλίας, σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η χώρα έγινε η 26η στον κόσμο που αναγνωρίζει τους γάμους ομοφύλων ζευγαριών.

Before Jo passed away, she was able to call the love of her life her wife. Jo Grant and Jill Kindt were married on December 15. They were the first same-sex couple to be married in Australia. https://t.co/kAsb33TIma #qldpol #auspol pic.twitter.com/FjtRc3icCU

