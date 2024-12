Το CNN επιβεβαιώνει: Πράκτορας του Άσαντ ο «κρατούμενος» που απελευθερώθηκε on camera στη Συρία

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον άνδρα που απελευθερώθηκε από τις φυλακές του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, μία στιγμή την οποία κατέγραψε το CNN, σε ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου.

Ο άνδρας που ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν τρεις μήνες σε ένα κελί χωρίς παράθυρα στις φυλακές της Δαμασκού, την πρωτεύουσα της Συρίας, δεν ήταν κρατούμενος, αλλά πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος του Μπασάλ αλ Άσαντ.

Αυτό αναφέρει το CNN, το οποίο επικαλείται κατοίκους της περιοχής, σε μία παραδοχή στην ουσία, πως δόθηκαν λάθος πληροφορίες στο ρεπορτάζ που αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν απεσταλμένη του CNN κατέγραψε τη στιγμή που ο άνδρας απελευθερώνεται από τους αντάρτες.

Ενώ έψαχνε μαζί με τους αντάρτες σε μία μυστική φυλακή – κέντρο βασανιστηρίων για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις, ο οποίος είχε συλληφθεί από το καθεστώς Άσαντ το 2012, η Κλαρίσα Γουάρντ έκπληκτη είδε μέσα σε ένα κελί έναν «κρατούμενο» από την Χομς, όπως αρχικά ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο άνδρας ήταν κουκουλωμένος κάτω από κουβέρτες, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ερωτηθείς από τον αντάρτη μαχητή που τον απελευθέρωσε, ανέφερε πως ονομάζεται Adel Ghurbal και ότι κατάγεται από την πόλη Χομς.

Παράλληλα, είπε ότι δεν γνώριζε για την πτώση του Άσαντ, με τον ίδιο να εμφανίζεται σοκαρισμένος που είδε τον ήλιο μετά από τόσο καιρό.

Μια εικόνα που αποκτήθηκε από το CNN τη Δευτέρα (16.12.24) υποδεικνύει τώρα την πραγματική ταυτότητα του άνδρα – λέγεται ότι είναι ένας υπολοχαγός στη Διεύθυνση Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος Άσαντ, με το όνομα Salama Mohammad Salama.

Ένας κάτοικος της Χομς έδωσε στο CNN μια φωτογραφία του ίδιου άνδρα που λέγεται ότι είναι εν ώρα καθήκοντος, σε κάτι που φαίνεται να είναι κυβερνητικό γραφείο. Το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου παρείχε μία ταύτιση πάνω από 99% με τον άνδρα που συνάντησε το CNN στο κελί της φυλακής της Δαμασκού. Η φωτογραφία τον δείχνει να κάθεται σε ένα γραφείο, προφανώς με στρατιωτική ενδυμασία.

LOOK: New evidence linking former Assad Air Force officer Salama Mohammad Salama to past activities after CNN reporter helped rescue him from “Prison”. pic.twitter.com/cZFdxl8Lmp