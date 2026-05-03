Μπρίστολ: 2 νεκροί και 3 τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι

Τραγωδία στη Βρετανία με δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας.

Η αστυνομία του Μπρίστολ, που έκανε λόγο για μείζον συμβάν, τόνισε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περισταστικό.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν άλλο ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, τόνισε η αστυνομία.

Police have declared a major incident after a man and a woman died in a ‘suspicious’ explosion in Bristol following a ‘domestic-related incident’.



Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνεται.