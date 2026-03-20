Το CBS βάζει λουκέτο στο ραδιόφωνο που μετράει 100 χρόνια ζωής και απολύει όλους τους εργαζόμενους

Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας ο όμιλος CBS πρόκειται να κλείσει την ενημερωτική ραδιοφωνική υπηρεσία του. Πρόκειται για μία ακόμα ένδειξη της δύσκολης περιόδου που διανύουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ακόμα και στις ΗΠΑ.

Το ραδιόφωνο του CBS παρείχε δελτία ειδήσεων σε εκατοντάδες σταθμούς στις ΗΠΑ και πλέον όλοι οι υπάλληλοι του ενημερωτικού τμήματος θα απολυθούν.

Αυτό ανέφεραν η διευθύντρια σύνταξης του CBS News, Μπάρι Γουάις, και ο πρόεδρός του, Τομ Σιμπρόφσκι, σε μήνυμά τους προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται από αυτήν την απόφαση.

«Η εξέλιξη της στρατηγικής προγραμματισμού των ραδιοφωνικών σταθμών, σε συνδυασμό με μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση αυτής της υπηρεσίας», εξήγησαν οι ίδιοι.

Το CBS News Radio αποτελεί παράρτημα του CBS News, του ειδησεογραφικού τμήματος του αμερικανικού εθνικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στο CBS News Radio εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα απολύσεων που επηρεάζει το σύνολο του CBS News, το οποίο δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης, περίπου το 6% των σχεδόν 1.100 υπαλλήλων θα χάσει τη δουλειά του.

CBS News said Friday it will shut down its storied radio news service after nearly 100 years of operation, ending an era and blaming challenging economic times as the world moves on to digital sources and podcasts.https://t.co/RKBfh2y5TY — PBS News (@NewsHour) March 20, 2026

Το CBS ξεκίνησε ως εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός, τον Σεπτέμβριο του 1927

Πριν μεταπηδήσει στην τηλεόραση το 1941, το CBS υπήρξε αρχικά ένας εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1927 αμέσως μετά το NBC, το οποίο έγινε επίσης, αργότερα, τηλεοπτικό κανάλι.

Η ειδησεογραφική του υπηρεσία κάλυψε πολλά μεγάλα γεγονότα, κυρίως την απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944, κατά την οποία ο πολεμικός ανταποκριτής Τσαρλς Κόλινγκγουντ βρισκόταν στο πλευρό των συμμαχικών στρατευμάτων. Το πρόγραμμα «World News Roundup» είναι αυτή τη στιγμή το παλαιότερο ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων στις ΗΠΑ.

Το 2017, το CBS απέσχισε το CBS Radio από τον υπόλοιπο όμιλο για να το συγχωνεύσει με την ανταγωνιστική Entercom. Εκείνη την εποχή, ήλεγχε ακόμα 117 τοπικούς αμερικανικούς σταθμούς. Η Entercom μετονομάστηκε σε Audacy το 2021.

Αν και δεν ήλεγχε πλέον τους πρώην σταθμούς του, το CBS συνέχιζε ωστόσο να παρέχει σε αυτούς, καθώς και σε πολλούς άλλους, ειδησεογραφικό περιεχόμενο. Αυτή ακριβώς η υπηρεσία πρόκειται να σταματήσει, επηρεάζοντας περισσότερους από 700 τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η Audacy αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η υπηρεσία θα σταματήσει οριστικά στα τέλη Μαΐου.

Η δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, η οποία τοποθετείται στη δεξιά πτέρυγα και διορίστηκε επικεφαλής του CBS News τον Οκτώβριο, έχει ξεκινήσει μία αναδιοργάνωση των ομάδων. Ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η παρουσία της θα επηρεάσει τη συντακτική γραμμή του ομίλου, οδηγώντας τον σε στροφή προς τα δεξιά.

Η Skydance έλαβε τον Αύγουστο το «πράσινο φως» από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC) για την εξαγορά της Paramount Global, μητρικής εταιρείας του CBS, αφού δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε συντακτικές αλλαγές που ζήτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.