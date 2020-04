Ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας, που ανάρρωσε από τον κορονοϊό, εν είδει διαγγέλματος εξήρε την ανιδιοτελή αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας του σε μια περίεργη και οδυνηρή, όπως τη χαρακτήρισε, περίοδο για το έθνος.

Ο 71χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου βγήκε από την αυτοαπομόνωση τη Δευτέρα, αφού εμφάνισε, όπως είπε, «ευτυχώς… σχετικά ήπια συμπτώματα», ενώ σύμφωνα με το γραφείο του η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Κάρολος ανέφερε ότι αν και έχει αναρρώσει, συνεχίζει να τηρεί την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη γενική απομόνωση. Η σύζυγός του Καμίλα, ηλικίας 72 ετών, το τεστ της οποίας έχει βγει αρνητικό, παραμένει επίσης σε αυτο-απομόνωση έως το τέλος της εβδομάδας, για το ενδεχόμενο να εκδηλώσει συμπτώματα.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ