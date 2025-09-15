Το εφιαλτικό καλοκαίρι της Ευρώπης με τα ακραία καιρικά φαινόμενα «πληγώνει» την οικονομία κατά 43 δις ευρώ – Η Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις

Απώλειες, που σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα θα φτάσουν τα 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκάλεσαν οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι το κόστος αυτό θα αυξηθεί σε 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029…

Η άμεση επίπτωση στην οικονομία από ένα μόνο σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα, ξηρασία και πλημμύρες στην Ευρώπη ανήλθε στο 0,26 % του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση αλλά βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ των καιρικών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύθηκαν σε μια ακαδημαϊκή μελέτη αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, οι μεγαλύτερες ζημίες καταγράφηκαν στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, καθεμία από τις οποίες είχε βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (ΑΠΑ) του 2024, ένα μέτρο παρόμοιο με το ΑΕΠ. Ακολούθησαν άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «συντηρητικά», επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατέκαψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων που «χτυπούν» ταυτόχρονα.

Ο Sehrish Usman, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και κύριος συντάκτης της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να στοχεύσουν τη στήριξη ελλείψει επίσημων δεδομένων. «Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων εμφανίζεται αργά, επειδή αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα από τον αρχικό αντίκτυπο».

Οι επιστήμονες έσπευσαν να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό η υπερθέρμανση του πλανήτη επιδείνωσε τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι, με μελέτες να υποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή έκανε τις καυτές καιρικές συνθήκες 40 φορές πιο πιθανές στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανές στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αριθμός των θανάτων από τον «αθόρυβα καταστροφικό» καύσωνα του Ιουνίου εκτιμάται ότι τριπλασιάστηκε σε 12 μεγάλες πόλεις λόγω της ρύπανσης που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Ενώ οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το οικονομικό κόστος της κλιματικής κατάρρευσης εξετάζουν τις άμεσες επιπτώσεις, όπως η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλισμένες ζημίες, οι συγγραφείς της νέας μελέτης χρησιμοποίησαν ιστορικές σχέσεις μεταξύ βίαιων καιρικών φαινομένων και οικονομικής παραγωγής για να λάβουν υπόψη τις δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως οι περιορισμένες ώρες εργασίας των οικοδόμων κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα ή η διαταραχή των χρόνων μετακίνησης μετά από πλημμύρες που προκάλεσαν ζημιές στους σιδηροδρόμους.

Ο Stéphane Hallegatte, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι αυτή επιβεβαίωσε ότι οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι μεγαλύτερες από τις άμεσες επιπτώσεις και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι.

«Εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζω ότι πρέπει να μετατοπίσουμε την προσοχή μας από τις άμεσες ζημίες που προκαλούν οι καταστροφές σε ευρύτερους δείκτες που αποτυπώνουν πληρέστερα τις οικονομικές επιπτώσεις, οπότε χαίρομαι πολύ που η μελέτη κάνει ακριβώς αυτό», δήλωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μελέτη χρησιμοποίησε «ατελείς προσεγγίσεις» για τον προσδιορισμό των ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι που πιθανόν θα οδηγήσει σε υποτίμηση του συνολικού κόστους. Η GVA δεν κατέγραψε το συνολικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε, ούτε τα οφέλη από τη μείωση της ευπάθειας.

«Ειδικά όταν οι καταστροφές πλήττουν φτωχές κοινότητες και ανθρώπους, ο αντίκτυπος στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μπορεί να είναι ελάχιστος, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί», δήλωσε ο Hallegatte. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφέρουν».

Ο Gert Bijnens, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν ένα από τα πιο σημαντικά «κρυφά κόστη» που συνήθως δεν υπολογίζονται. Μια μελέτη που συνυπέγραψε σχετικά με το κόστος των καταστροφικών πλημμυρών στο Βέλγιο το 2021 διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων που βρίσκονταν μακριά από την καταστροφή μειώθηκαν απότομα εάν είχαν μακροχρόνιους προμηθευτές στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Η παραβίαση τέτοιων επιπτώσεων θα μπορούσε να υποτιμήσει τις ζημίες κατά 30%, δήλωσε ο Bijnen.

«Φυσικά, τέτοιες εκτιμήσεις συνοδεύονται από αβεβαιότητα, καθώς βασίζονται σε ιστορικούς μέσους όρους και δεν μπορούν ακόμη να αποτυπώσουν πλήρως τα σύνθετα γεγονότα», πρόσθεσε. «Αλλά το μεγάλο μήνυμα είναι σαφές: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες αφήνουν ήδη ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικές με την άμεση καταστροφή».