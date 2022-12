Το ενυδρείο που εξερράγη στο ξενοδοχείο Radisson Blu του Βερολίνου στις 16 Δεκεμβρίου ήταν μια «ωρολογιακή βόμβα», σύμφωνα με έναν Γερμανό εμπειρογνώμονα, ο οποίος εξήγησε ότι το ατύχημα προκλήθηκε από την έλλειψη συντήρησης.

Το ατύχημα θα μπορούσε να προβλεφθεί, δήλωσε ο Χέρμαν Σούραν, πρώην ιδιοκτήτης της Schuran Seawater Equipment, και εξήγησε ότι ένα ενυδρείο τόσο μεγάλο όσο αυτό έχει ορισμένη «διάρκεια ζωής». Όπως μεταδίδει η DailyMail, ότι ορισμένα από αυτά διατηρούνται γύρω στα 25 χρόνια αλλά το συγκεκριμένο στο Βερολίνο έσπασε μετά από μόλις 19.

Όπως είναι λογικό, το ενυδρείο δημιούργησε μια τεράστια πλημμύρα στο λόμπι του ξενοδοχείου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου, ενώ σκοτώθηκαν 1.500 από τα ψάρια που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανείς επισκέπτης.

Αν και του ζητήθηκε προσφορά για την κατασκευή του ενυδρείου, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, δεν ήθελε τελικά να προχωρήσει στην κατασκευή του γιατί δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα πόσο καιρό θα λειτουργούσε χωρίς απρόβλεπτα περιστατικά.

Massive aquarium that exploded in German hotel lobby was a 'ticking time bomb' that was only designed to last 25 years, says expert Hermann Schuranm, an expert in aquariums, said accident didn't surprise him pic.twitter.com/gnyFMJFBMA

Αλλά, εξήγησε ότι η αποκλειστική ευθύνη είναι σε αυτούς που το κατασκεύασαν, επειδή θα έπρεπε να γίνεται επιθεώρηση το πολύ κάθε 2 χρόνια. «Διαφορετικά, υπάρχει αμέλεια», είπε ο Χέρμαν Σούραν. Όσον αφορά το ενισχυμένο γυαλί της κατασκευής, σημείωσε ότι αν αυτό δεν προετοιμαζόταν με σωστό τρόπο, τότε θα μπορούσε να έχει πολλές ρωγμές.

A 14-metre high Aqua Dom aquarium located in the foyer of a Radisson Blu hotel in central Berlin has burst and the leaking water has forced the closure of a nearby street. The cylindrical aquarium contains over a million liters of water and is home to around 1,500 tropical fish. pic.twitter.com/gdMoodNpHE